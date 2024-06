Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,12% para 38.665,08 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,77% para 16.987,36 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,36% para 5.310,29 pontos.

Antes da abertura do mercado foi anunciado que o setor privado norte-americano criou 152.000 empregos em maio, segundo o inquérito da empresa ADP, menos do que os 175.000 que eram esperados pelos economistas e também um abrandamento em relação aos 188.000 criados em abril.

"Os dados refletem um crescimento do emprego no setor privado, mas a um ritmo mais lento", referiu a economista Rubeela Farooqi numa nota citada pela AFP.

Após a publicação destes números, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia ligeiramente para 4,29%, contra 4,32% na véspera ao final do dia, seguindo em queda há uma semana.

Os números oficiais do emprego e a taxa de desemprego em maio serão publicados na sexta-feira.

A nível de empresas, a Hewlett Packard subia 12,8% após ter divulgado que no último trimestre registou lucros e receitas acima do que era esperado em Wall Street. A empresa também melhorou as suas previsões financeiras para o resto do ano, beneficiando dos desenvolvimentos da inteligência artificial.

No mesmo sentido, a Nvidia, fabricante de microprocessadores, prosseguia a sua ascensão avançando 2,41%.

