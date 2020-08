Às 14:40 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,16% para 28.201,88 pontos e o Nasdaq subia 0,53% para 11.528,16 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,11% e estava em 3.447,32 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina terminou também sem uma direção definida, mas com o Nasdaq e S&P 500 a atingirem recordes.

O Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançou 0,76% para 11.466,47 pontos e o S&P 500, que representa as 500 maiores empresas cotadas em Wall Street, valorizou 0,36% para 3.443,62 pontos, com ambos a superarem os máximos alcançados no encerramento na véspera.

Em sentido inverso, o índice Dow Jones baixou 0,21%, tendo hoje iniciado a sessão de novo a perder.

"Há dois dias que os investidores estão a reagir a notícias que lhes alimentam o apetite pelo risco", entre as informações sobre tratamentos e vacinas contra o novo coronavírus, as conversações comerciais entre Washington e Pequim ou os indicadores positivos vindos da Europa, considerou Karl Haeling, da LBBW.

