Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,10% para 34.781,31 pontos, mas o Nasdaq subia 1,05% para 14.410,25 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava ligeiros 0,05% para 4.548,23 pontos.

Antes da abertura do mercado, o Twitter já estava a subir perto de 25% nas operações eletrónicas, após ter sido anunciado que o líder da Tesla tinha adquirido uma participação na rede social.

Segundo o documento entregue no regulador bolsista norte-americano, Musk, considerado o homem mais rico do mundo, adquiriu perto de 73,5 milhões de ações do Twitter, o que representa 9,2% do valor da empresa em bolsa.

Com base no preço das ações do Twitter no encerramento do mercado na sexta-feira, o investimento de Musk terá rondado 2,9 mil milhões de dólares.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas subia para 103,24 dólares.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, graças aos dados do mercado laboral norte-americano, com a taxa de desemprego a baixar em março para 3,6%.

EO // JNM

Lusa/Fim