Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,24% para 36.342,27 pontos e o Nasdaq recuava 0,16% para 15.956,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,02% e estava em 4.700,91 pontos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se as descidas do Visa (-2,91%), da Boeing (-1,70%) e da Disney (-1,67%).

As ações da General Electric, que deixaram de integrar o Dow Jones em 2018, subiam 6,2% depois de a empresa ter anunciado que vai dividir-se e dar origem a três empresas distintas, cotadas em bolsa e centradas na aviação, na saúde e na energia.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas subia para 82,58 dólares e os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos seguiam a 1,45%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou com uma ligeira subida que permitiu aos três principais índices fixarem novos máximos. No índice alargado S&P 500, considerado o mais representativo do mercado, foi o oitavo recorde consecutivo.

