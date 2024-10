Às 14:35 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,67% para 41.860,27 pontos e o Nasdaq recuava 2,10% para 18.217,92 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 1,13% para 5.747,95 pontos.

As ações da Microsoft lideravam as descidas no índice Dow Jones, com uma queda de 5,59%, após a tecnológica ter apresentado previsões que dececionaram os investidores e eclipsaram os lucros trimestrais.

Ainda no Dow Jones, a Amazon e a Apple, que divulgam os seus resultados hoje após o encerramento do mercado, desciam 2,38% e 0,60%, respetivamente.

No Nasdaq, a Meta (matriz de Facebook, Instagram e WhatsApp) registava uma descida de cerca de 3% depois de ter divulgado resultados e não ter correspondido às expectativas de Wall Street quanto ao crescimento dos utilizadores.

Pouco antes da abertura da bolsa, o Departamento do Comércio anunciou que a inflação nos Estados Unidos caiu para 2,1% em setembro, o nível mais baixo desde fevereiro de 2021, segundo o índice PCE.

Este índice de preços, que é o mais seguido pela Reserva Federal (Fed), indicou um abrandamento da inflação para 2,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, contra 2,3% em agosto, já muito perto do objetivo de 2% definido pelo banco central norte-americano.

Mas, na comparação mensal, a inflação acelerou ligeiramente para 0,2%, quando o aumento de preços de julho para agosto tinha sido de 0,1%.

