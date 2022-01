Às 15:09 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,70% para 33.935,10 pontos e o Nasdaq recuava 0,49% para 13.311,50 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,62% para 4.298,69 pontos.

Os últimos dias têm sido marcados por uma forte volatilidade em Wall Street, devido a receios quanto ao endurecimento da política monetária da Reserva Federal.

Os resultados trimestrais mistos das grandes empresas, entre as quais várias tecnológicas, também têm merecido a atenção dos investidores.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subiu significativamente esta semana, mas seguia estável em 1,80%.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Caterpillar (-3,47%) e da Chevron (-2,49%) em reação a resultados mais fracos do que o esperado. A Visa (5,77%) e a Apple (2,95%) subiam depois de terem superado as expectativas.

