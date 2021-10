Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1% para 34.721,42 pontos e o Nasdaq ganhava 1,19% para 14.745,65 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,98% e estava em 4.407,30 pontos.

A Fed pode começar a redução gradual do seu enorme programa de compra de dívida de 120.000 milhões de dólares mensais "em meados de novembro ou de dezembro", segundo as atas da última reunião do banco central norte-americano, divulgadas na quarta-feira à noite.

Hoje, o Departamento do Trabalho indicou que os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixaram para 293.000 na semana passada, o número mais baixo desde que começaram os efeitos da pandemia de covid-19, em março de 2020.

No começo da sessão, os investidores continuavam ainda a seguir os resultados trimestrais, com os grandes bancos a apresentarem as suas contas.

O Bank of America anunciou hoje que nos primeiros nove meses do ano obteve um lucro de 24.965 milhões de dólares (21.500 milhões de euros).

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 80,75 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos descia para 1,533%.

