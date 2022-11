Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,15% para 33.795,34 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançava 0,35% para 11.023,45 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.959,85 pontos, mais 0,06%.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a ganhar 0,01%, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 perdiam, respetivamente, 0,59% e 0,16%.

Esta tarde são esperadas declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, sobre as perspetivas económicas dos EUA.

Também hoje, o secretário de Estado norte-americano assegurou que os Estados Unidos não procuram um conflito com a China, apenas querem ter uma "visão clara" sobre os desafios colocados por aquele país.

"Deixem-me ser bastante claro, como já dissemos repetidamente: nós não procuramos um conflito com a China. Pelo contrário, queremos evitá-lo. Não queremos uma nova Guerra Fria, não procuramos dissociar as nossas economias. Estamos apenas a procurar ter uma visão clara em relação a alguns desafios que a China coloca, e em certificar-nos de que, ao abordar esses desafios, estamos a fazê-lo com outros. Tudo o que ouvi hoje reforça a convergência nesse ponto", declarou Antony Blinken.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América falava, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho do Atlântico Norte que juntou os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO no Palácio do Parlamento, em Bucareste, e termina hoje.

