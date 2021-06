Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,38% para 34.300,31 pontos e o Nasdaq subia 0,69% para 14.458,95 pontos.

O índice alargado S&P 500, que reúne as 500 maiores cotadas de Wall Street, registava uma ligeira variação positiva de 0,01% e estava em 4.281,09 pontos.

A maior parte dos setores negociava no 'vermelho', com destaque para as empresas de energia que perdiam 2,89%. Já as tecnológicas subiam 0,92%.

A bolsa nova-iorquina recuperou nas últimas sessões e o S&P 500 terminou a semana com um novo recorde.

Hoje, os investidores reagiam aos desenvolvimentos recentes sobre o plano de infraestruturas de Biden no âmbito legislativo.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse no sábado que não vetará o plano de infraestruturas se o Congresso o aprovar, depois de ter advertido os republicanos que este teria de estar ligado a um pacote de despesas sociais.

Os analistas apontam também as expectativas quanto ao relatório sobre o emprego nos Estados Unidos em junho, que será conhecido na próxima sexta-feira, esperando-se a criação de 683 mil postos de trabalho.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas baixava para 73,31 dólares, o rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 1,488% e o dólar a ganhava terreno face ao euro, com um câmbio de 1.1926.

