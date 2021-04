Às 18:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,38% para 33.856,42 pontos e o Nasdaq subia 0,16% para 14.113,26 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,10% e estava em 4.190,89 pontos.

A bolsa nova-iorquina mostrava também reações diferentes aos resultados dos grupos tecnológicos Alphabet e Microsoft, nos dois casos melhores do que o esperado. As ações da Alphabet subiam 4,50% e as da Microsoft desciam 2,70%.

A Boeing recuava quase 3% após o seu sexto trimestre consecutivo de perdas. O fabricante aeronáutico anunciou hoje que teve um prejuízo de 561 milhões de dólares no primeiro trimestre, uma melhoria de 12% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Os investidores optavam pela prudência a poucas horas de terminar a reunião de política monetária da Fed e da conferência de imprensa do seu presidente, Jerome Powell. O banco central norte-americano deve manter as taxas de juro entre zero e 0,25%.

No mercado nova-iorquino, o petróleo do Texas aumentava para 63,72 dólares por barril.

Os juros da dívida do Tesouro norte-americano a dez anos subiam para 1,625%.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou sem direção definida, mas com variações mínimas nos três principais índices.

