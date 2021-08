Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,18% para 35.284,20 pontos, mas o Nasdaq subia 0,12% para 14.674,46 pontos.

O índice alargado S&P 500, o mais representativo do mercado, estava em terreno negativo, com um recuo de 0,20% para 4.439,57 pontos.

Os investidores aguardam as atas da última reunião de política monetária da Fed procurando sinais de uma possível retirada dos estímulos.

Desde a reunião de julho, têm surgido informações de vários membros do banco central a defenderem que essa retirada deve começar a partir de setembro.

Hoje, os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos subiam para 1,273%.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Boeing (-0,96%), Goldman Sachs (-0,87%) e American Express (-0,84%).

As subidas eram lideradas pela Salesforce (0,99%) e pela Walmart (0,96%).

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em baixa, após cinco sessões consecutivas de recordes nos índices Dow Jones e S&P 500.

