Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,44% para 26.534,22 pontos e o Nasdaq baixava 1,68% para 10.284,82 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,88% e estava em 3.206,71 pontos.

A China ordenou hoje o encerramento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu, no sudoeste do país, três dias após as autoridades norte-americanas terem encerrado o consulado chinês em Houston, no estado do Texas.

A decisão constitui "uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos Estados Unidos", defendeu em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse na quinta-feira que o consulado chinês em Houston servia como um centro para a "espionagem chinesa e usurpação de propriedade intelectual norte-americana".

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em baixa, o que foi atribuído ao aumento do número de desempregados na última semana e ao recuo dos principais títulos do setor tecnológico. O Dow Jones perdeu 1,31%, o Nasdaq caiu 2,29% e o S&P 500 cedeu 1,23%.

Mais de 1,4 milhões de pessoas solicitaram na semana passada subsídio de desemprego nos Estados Unidos, uma subida em relação à semana anterior, quando tinham sido registados 1,3 milhões de inscrições no desemprego.

