Wall Street segue em queda acentuada no início da sessão A bolsa de Nova Iorque recuava hoje acentuadamente no início da sessão, depois de a Casa Branca ter alertado que os Estados Unidos vão enfrentar duas semanas "muito difíceis" devido à pandemia de covid-19. economia Lusa economia/wall-street-segue-em-queda-acentuada-no_5e84a8aa9d64b9194adb2a6e





Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 3% para 21.260,14 pontos e o tecnológico Nasdaq baixava 2,77% para 7.486,36 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 3,31% e estava em 2.499,42 pontos.

Na terça-feira, Wall Street encerrou no 'vermelho' aquele que foi para o índice Dow Jones o pior trimestre desde 1987 (-23%) e o mais fraco desde 2008 para o S&P 500 (-20%).

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou na terça-feira à noite que as próximas duas semanas serão duras para o país, devido ao alastrar da pandemia de covid-19.

"Vamos atravessar duas semanas muito difíceis", afirmou Trump, numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Nos Estados Unidos a pandemia fez até agora 4.076 mortos, anunciou hoje a Universidade Johns Hopkins. Mais de 40% das mortes foram registadas no estado de Nova Iorque.

Segundo as previsões da Casa Branca, a pandemia pode causar entre 100 mil e 240 mil mortos no país, se as atuais restrições forem respeitadas.

EO // EA

Lusa/Fim