Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,23% para 42.253,37 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,55% para 18.037,73 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,30% e estava em 5.733,88 pontos.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque terminou em alta e com um novo máximo no índice Dow Jones ao atingir 42.352 pontos.

Hoje, entre as 30 cotadas do Dow Jones, a Boeing liderava as subidas (+1,94%) e a Amazon destacava-se nas descidas (-2,85%).

Esta semana, os investidores aguardam a publicação de dados sobre a inflação nos Estados Unidos em setembro, ao mesmo tempo que as principais empresas começam a apresentação de resultados trimestrais, com destaque para os grandes bancos norte-americanos.

EO // EA

Lusa/fim