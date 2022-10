Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,10% para 30.492,98 pontos e o Nasdaq recuava 0,65% para 10.702,24 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,24% para 3.711,20 pontos.

As ações da Netflix disparavam 12% depois de a empresa ter anunciado na terça-feira, após o encerramento do mercado, que no terceiro trimestre teve um aumento de 2,4 milhões de subscritores, o que superou as expectativas da própria empresa, que só esperava mais um milhão.

A empresa de 'streaming', que apresentou lucros de cerca de 1,4 mil milhões de dólares no período entre julho e setembro, conseguiu inverter uma tendência de perda constante de assinantes. No primeiro semestre perdeu perto de 1,2 milhão de clientes.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones, destacavam-se as descidas da Home Depot (-3,96%) e da Goldman Sachs (-2,82%) e a subida da Travelers (2,94%).

Na terça-feira, Wall Street fechou em alta pela segunda sessão consecutiva, animada pelos resultados empresariais apresentados até agora.

