Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,08% para 31.000,83 pontos e o tecnológico Nasdaq aumentava 1,84% para 11.440,15 pontos.

Já o S&P situava-se nos 3.835,60 pontos, mais 1,04%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a ganhar 0,64% para 30.677,36 pontos.

Os 33 principais bancos dos EUA têm capital suficiente para suportarem uma contração económica severa, divulgou a Reserva Federal na quinta-feira.

Nos testes de pressão ('stress tests') que faz anualmente ao sistema bancário, o banco central dos EUA construiu um cenário no qual a taxa de desemprego mais do que duplicaria para 10% e uma contração severa no mercado bolsista e imobiliário causaria perdas superiores a 600 mil milhões de dólares.

Mesmo com estas variáveis, os 33 bancos maiores manteriam um rácio de capital de 9,7%, acima dos 4,5% exigidos legalmente, detalhou a Fed.

