Wall Street segue em alta após sinais de apaziguamento entre EUA e Irão A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, após a tensão entre Estados Unidos e Irão ter diminuído. economia Lusa economia/wall-street-segue-em-alta-apos-sinais-de_5e174b23d1023a1c08d09e2b





Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,46% para 28.877,46 pontos e o Nasdaq ganhava 0,78% para 9.200,75 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,48% e estava em 3.268,74 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com os investidores a reagirem positivamente às declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que deu sinais de apaziguamento em relação a Teerão, depois dos ataques iranianos a bases com soldados norte-americanos no Iraque.

Trump não mencionou qualquer resposta militar norte-americana, afirmou que está pronto para a paz e anunciou a imposição de novas sanções económicas ao Irão.

O tecnológico Nasdaq estabeleceu um novo recorde ao subir 0,67% para 9.129,24 pontos e o Dow Jones avançou 0,56% para 28.745,09 pontos.

EO // JNM

Lusa/fim