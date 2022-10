Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,36% para 31.608,23 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, registava uma valorização mais acentuada de 1,44% para 11.110,00 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,96% para 3.833,98 pontos.

A Coca-Cola anunciou hoje que teve um lucro líquido de 2.825 milhões de dólares (2.860 milhões de euros), 14% mais do que tinha alcançado no mesmo período de 2021. Os resultados divulgados superaram as expectativas dos analistas e as ações da multinacional subiam 0,57%.

A UPS também subia 2,7% após ter divulgado que alcançou um lucro de 3.149 milhões de dólares no terceiro trimestre, 6% mais do que há um ano.

Os investidores aguardam agora a apresentação de resultados das grandes tecnológicas, como a Apple, a Microsoft e a Alphabet.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina terminou em alta, animada pelos resultados das cotadas e com a perspetiva de uma política monetária menos agressiva da parte da Reserva federal (Fed).

