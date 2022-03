Às 14:35 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,84% para 34.843,65 pontos e o índice Nasdaq avançava 1,67% para 14.069,85 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,92% para 4.502,04 pontos.

A bolsa nova-iorquina recuperava das perdas registadas na segunda-feira, após o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter afirmado que o banco central norte-americano pode subir as taxas de juro de forma mais agressiva se for necessário para controlar a inflação.

Por setores, predominavam os ganhos, liderados pelas empresas financeiras (2,16%).

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se as subidas da Nike (5,59%), em reação a resultados trimestrais acima do esperado.

Também subiam o JPMorgan (2,79%) e o American Express (1,98%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas baixava para 111,30 dólares, o ouro baixava para 1.922,30 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subia para 2,375%.

