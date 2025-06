Dez minutos após o toque do sino, o Nasdaq caía 0,42% para 19.618 pontos, enquanto o S&P 500 recuava 0,32% para 6.013 pontos e o industrial Dow Jones descia 0,31% para 42.384 pontos.

O preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) abriu hoje a subir 1,10%, a 72,56 dólares o barril, devido ao conflito e dos receios de uma interrupção no fornecimento de petróleo do Oriente Médio.

As esperanças de uma resolução rápida do conflito dissiparam-se, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, deixou abruptamente a reunião do G7 no Canadá na segunda-feira.

Trump negou hoje ter iniciado contactos com o Irão para facilitar "negociações de paz" com Israel e alertou Teerão de que já conhece as maneiras de dialogar, se desejar, aludindo ao seu programa nuclear.

Além disso, o Presidente negou as alegações do homólogo francês, Emmanuel Macron, de que tinha voltado a Washington para trabalhar num cessar-fogo entre Irão e Israel.

