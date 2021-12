Pelas 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,09 % para 35.751,19 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuava 0,18% para 15.658,61 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.698,79 pontos, mais 0,06%.

A bolsa de Nova Iorque está a sair de uma alta de dois dias, que quase "apagou" as perdas das duas semanas anteriores, pressionada por preocupações sobre a propagação da variante Ómicron do SARS-CoV-2, dados mistos sobre o mercado de trabalho e preocupações com a inflação.

Além da incerteza persistente sobre a nova variante, Wall Street está de olhos postos na próxima semana, altura em que a Reserva Federal (Fed, banco central norte-americano) tem marcada uma reunião de dois dias com legisladores, que poderá resultar numa atualização sobre os planos do banco central para combater a inflação.

A Fed disse que planeia acelerar o ritmo de redução das compras de títulos, o que ajudou a manter as taxas de juros baixas.

No entanto, o anúncio levantou preocupações de que a Fed aumente as suas taxas de juros de referência no próximo ano, mais cedo do que o esperado.

MPE // HB

Lusa/Fim