Pelas 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,26% para 34.960,10 pontos, enquanto o Nasdaq perdia 0,07% para 14.691,63 pontos. O índice alargado S&P 500 subia 0,12% e estava em 4.374,80 pontos.

Depois de recentemente ter batido vários máximos (na passada sexta-feira, o Dow Jones atingiu um novo máximo desde que foi criado, em 1896), a bolsa de Nova Iorque arrancou esta semana sem direção certa, quando se espera o início da época de divulgação de resultados trimestrais (abril a junho).

As principais instituições financeiras serão as primeiras a divulgar as contas. Os bancos JP Morgan Chase e Goldman Sachs divulgam resultados esta terça-feira. Também esta semana o farão o Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e Morgan Stanley.

Os analistas esperam forte subida dos lucros face à melhoria da economia. Os mercados estarão também atentos aos anúncios sobre pagamento de dividendos.

O mercado também aguarda com atenção a divulgação de indicadores económicos e a comparência no Congresso norte-americano do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Nas últimas sessões os investidores têm estado divididos entre a melhoria da economia e os receios relacionados com a propagação da variante Delta da covid-19.

