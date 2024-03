Já o Standard 500 caía também ligeiramente (0,01%), para 5.247 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuava 0,15%, para 16.375 pontos.

Os investidores aguardam uma série de dados económicos relacionados com as despesas de consumo e as despesas de consumo pessoal, que deverão ser hoje divulgados. No entanto, na sexta-feira, Nova Iorque estará encerrada por ser o feriado da Sexta-feira Santa.

"Os dados mais importantes são divulgados na sexta-feira, quando o mercado está fechado, por isso os investidores estão motivados, parecendo que uma apetência para um maior risco está a conduzir os mercados", disse Art Hogan, estratega-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

Por setor, a energia sobe 0,61% e o imobiliário cresce 0,52% e lideraram os ganhos, enquanto as maiores perdas são registadas na tecnologia (-0,28%) e nas comunicações (-0,17%).

Entre as 30 ações do Dow Jones, a Walt Disney (0,95%) e a Intel (0,89%) lideraram as subidas, enquanto entre os perdedores estão a Apple (-1,27%) e a Home Depot (-0,76%), que anunciou que vai comprar a empresa fornecedora de telhados SRS Distribution por 18.250 milhões de dólares (16.887 milhões de euros).

JS // EA

Lusa/Fim