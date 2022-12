Pelas 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,70% para 32.982,12 pontos e o tecnológico Nasdaq baixava 1,36% para 10.337,56 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 situava-se em 3.823,48 pontos, uma descida de 0,70%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a ganhar 1,05%.

O Presidente russo, Vladimir Putin, expressou hoje ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, o desejo de fortalecer a cooperação militar bilateral, considerando que as relações sino-russas são atualmente "as melhores da história".

Putin falava no início de uma videoconferência com Xi Jinping, que o Kremlin disse ter como objetivo discutir "problemas regionais", no âmbito da parceria estratégica entre as duas potências, e no final de um ano marcado pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro.

O líder russo descreveu as relações atuais com a China como as "melhores da história" e disse que estas "resistem dignamente a todos os testes, demonstram maturidade e estabilidade e continuam a expandir-se dinamicamente".

A recusa chinesa de condenar a invasão da Ucrânia e de impor sanções à Rússia, como outros países, tem estreitado ainda mais os laços entre Pequim e Moscovo.

