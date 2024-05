Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,08% para 39.988,66 pontos e o Nasdaq descia 0,35% para 16.244,29 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,04% para 5.189,77 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, foi anunciado que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos subiram na semana passada para 231.000, o nível mais alto em oito meses e mais 22.000 em relação à semana anterior, o que pode ser mais um sinal do abrandamento do mercado laboral norte-americano.

Na passada sexta-feira, o Departamento do Trabalho tinha indicado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 3,9% em abril, mais uma décima do que no mês anterior e a economia criou 175.000 novos empregos, muito longe dos 315.000 de março.

Após a divulgação dos números de hoje, o rendimento das obrigações do Tesouro baixou, indicando que os investidores continuam na expectativa de um corte nas taxas de juro por parte do banco central. As obrigações a dez anos recuavam para 4,49% e as a dois anos desciam para 4,82%.

A nível de empresas, as ações do fabricante de microprocessadores Arm Holdings perdiam 6,6% na bolsa de Nova Iorque, após a apresentação de resultados.

EO // JNM

Lusa/Fim