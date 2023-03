Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,16% para 32.484,16 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,51% para 11.708,96 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,17% para 3.970,80 pontos.

As preocupações com o setor bancário, que agitaram Wall Street na semana passada, parecem ter acalmado, após ter sido divulgada a aquisição de ativos do Silicon Valley Bank (SVB), que colapsou, por um outro banco regional norte-americano, o First Citizens.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, as maiores descidas eram da Intel (-1,32%), Microsoft (-1,26%) e Apple (-0,63%).

Em sentido inverso, as que mais subiam eram a Walgreens (2,49%), a Dow (1,04%) e a Boeing (0,93%).

