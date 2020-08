Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,43% para 28.456,10 pontos e o Nasdaq perdia 0,34% para 11.624,40 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,52% e estava em 3.496,50 pontos, fixando um novo máximo.

As inscrições semanais no desemprego nos Estados Unidos baixaram ligeiramente e ficaram em linha com o previsto pelos analistas, de acordo com os números divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho.

De 16 a 22 de agosto, cerca de um milhão de pessoas inscreveram-se no desemprego, uma descida de 98.000 inscrições em relação à semana anterior.

Nos Estados Unidos, foi também anunciado que a administração norte-americana reviu a estimativa de contração do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, passando-a para -31,7%, em vez de -32,9% como indicava a estimativa inicial.

Esta queda histórica do PIB surge na sequência de um outro recuo (-5%) no primeiro trimestre, com a economia norte-americana a entrar em recessão devido ao impacto da pandemia de covid-19.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, com novos recordes dos índices tecnológico Nasdaq e alargado S&P 500.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o primeiro destes índices valorizou 1,73% para 11.665,06 pontos, no seu quinto recorde consecutivo.

O S&P 500 ganhou 1,02% para 3.478,81 pontos, o que representa o quarto máximo consecutivo.

Por sua vez, o Dow Jones Industrial Average avançou 0,30%.

