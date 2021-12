Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,44% para 35.380,61 pontos e o Nasdaq perdia 0,75% para 15.064,26 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,07% e estava em 4.617,47 pontos.

Depois de ter encerrado na quinta-feira no 'vermelho', a bolsa nova-iorquina continuou hoje em terreno negativo.

Segundo analistas, os investidores estão preocupados com o impacto que as medidas anunciadas pela Fed podem ter no crescimento económico.

O banco central confirmou que vai acelerar a redução do seu programa de compra de ativos e prevê que as taxas de juro comecem a subir em 2022.

"À medida que a Reserva Federal se torna mais agressiva e aumentam as expectativas de taxas de juro mais altas, os investidores estão a reduzir a exposição às ações" das tecnológicas de crescimento acelerado, segundo o analista Jim Paulsen, citado pelo canal CNBC.

O receio de uma nova subida da inflação pressiona igualmente o mercado.

O setor financeiro também registava perdas significativas. Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se as descidas do Goldman Sachs (-3,37%), American Express (-3,17%), JPMorgan (-2,73%) e Visa (-2,72%).

