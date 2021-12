Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,57% para 35.960,48 pontos e o Nasdaq avançava 0,30% para 15.567,55 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,50% para 4.720,53 pontos.

Ao iniciar a sessão no 'verde', após dois dias de ganhos, a bolsa nova-iorquina deixava para trás o pessimismo registado no início da semana devido à preocupação com a expansão da variante Ómicron e possíveis restrições com impacto na economia.

"Durante as últimas 48 horas, estudos na África do Sul, Dinamarca e Inglaterra e numerosos artigos (no Washington Post, Bloomberg, WSJ) tiveram a mesma conclusão, que a Ómicron dá origem a menos casos graves e esta confirmação alivia a ansiedade quanto à covid-19", afirmou o presidente da empresa Sevens Report numa nota.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas negociava a 72,96 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiam para 1,491%.

