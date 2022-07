Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,78% para 31.280,78 pontos e o Nasdaq somava 1,52% para 11.534,74 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 1,03% para 3.884,56 pontos.

Na quarta-feira foram publicadas as atas da última reunião do banco central dos Estados Unidos indicando que os membros do comité de política monetária da Reserva Federal (Fed) sinalizaram que podem ser necessárias taxas de juros mais altas se a inflação persistir.

Após a reunião do mês passado, a Fed anunciou um aumento de 75 pontos base para um intervalo de 1,5% a 1,75%, a terceira subida desde março e a maior desde 1994.

A bolsa de Nova Iorque encerrou em alta após a divulgação das atas, com o Dow Jones a subir 0,23%, o Nasdaq 0,35% e o S&P 500 a avançar 0,36%.

"A Fed aproveitou a reunião de junho para afastar todas as dúvidas sobre a vontade de fazer o necessário para estabilizar os preços", comentou Jamie Cox, do Harris Financiel Group.

