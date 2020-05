Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 3,19% para 24.442,13 pontos e o Nasdaq, dominado por empresas do setor tecnológico, avançava 1,86% para 9.181,88 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 2,54% e estava em 2.935,31 pontos.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) também começou a negociar em Nova Iorque com uma subida de cerca de 10% para 32,50 dólares, numa altura em que se assiste a uma abertura gradual das economias, após semanas de confinamento para conter a pandemia de covid-19.

No domingo, o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, mostrou algum otimismo quanto à recuperação da economia dos Estados Unidos no segundo semestre deste ano.

A bolsa nova-iorquina encerrou na sexta-feira em alta, mas no conjunto da semana passada, o Dow Jones cedeu 2,7%, o Nasdaq perdeu 1,2% e o S&P 500 recuou 2,3%.

EO // CSJ

Lusa/fim