Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,16% para 39.451,68 pontos e o Nasdaq avançava 2,03% para 16.698,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma valorização de 1,48% para 5.317,80 pontos.

As tecnológicas Nvidia e Meta subiam mais de 2% no início da sessão.

No índice Dow Jones, a Walt Disney perdia 3,51%, apesar de ter anunciado antes da abertura do mercado que os seus resultados melhoraram no último trimestre, o mais seguido por Wall Street.

No trimestre, a empresa obteve um lucro de 2.621 milhões de dólares, quando tinha registado um prejuízo de 460 milhões de dólares nos mesmos três meses de 2023 e também bastante melhor do que os 216 milhões de dólares de lucro que obteve no trimestre anterior.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta já a recuperar parcialmente, depois da queda acentuada da véspera, quando o Dow Jones caiu 2,60%, o Nasdaq perdeu 3,43% e o S&P 500 cedeu 3% devido aos receios de uma recessão nos Estados Unidos.

