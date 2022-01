Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,91% para 33.604,58 pontos e o tecnológico Nasdaq registava uma queda mais acentuada de 2,43% para 13.436,65 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 1,87% para 4.316,73 pontos.

No início da sessão, os investidores optavam pela venda de ações, à espera das decisões da reunião da Fed, que termina na quarta-feira, sendo esperado um endurecimento da política monetária do banco central.

O rendimento da dívida do Tesouro a 10 anos seguia estável em 1,71%, após ter atingido 1,8% na semana passada.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Walt Disney (-3,57%), Boeing (-3,18%), Goldman Sachs (-2,85%) e Visa (-2,64%).

O barril de petróleo do Texas descia para 83,50 dólares e o dólar reforçava-se face ao euro, com um câmbio de 1,1295.

EO // CSJ

Lusa/fim