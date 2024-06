O índice Dow Jones subia 0,18% para 38.639,17 pontos e o Nasdaq recuava 0,12% para 16.808,32 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,22% para 5.271,87 pontos.

Na véspera, os três índices terminaram a sessão também sem uma tendência definida.

"Os investidores aguardam mais dados que possam aumentar as preocupações sobre a saúde da economia", considerou o analista Art Hogan, citado pela AFP.

"Após os números de segunda-feira terem mostrado que a produção das fábricas abrandou, a atenção volta-se agora para um relatório que deverá indicar uma descida mensal nas ofertas de emprego", indicou em alusão ao inquérito JOLTS do Departamento do Trabalho sobre as ofertas de emprego.

Os analistas esperam 8,4 milhões de ofertas contra 8,5 milhões no mês passado e estes dados antecedem a divulgação na quarta-feira do inquérito ADP sobre o emprego no setor privado e os números oficiais do emprego em maio, que serão publicados na sexta-feira.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos recuava para 4,35% contra 4,38% na véspera.

As ações do banco 'online' Axos Bank desciam 13% logo após a abertura do mercado, depois de informações que sugerem uma elevada exposição a ativos de risco.

Em relação aos grandes bancos, o JPMorgan Chase cedia 0,39%, Bank of America 0,28% e o Citigroup 0,87%.

No índice Dow Jones, a petrolífera Chevron liderava as descidas (-1,75%) e a Honeywell destacava-se nas subidas (1,65%).

EO // EA

Lusa/fim