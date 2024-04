Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,52% para 37.964,72 pontos e o Nasdaq dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,64% para 15.501,24 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,02% para 5.012,64 pontos.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos baixava para 4,60%.

Os analistas seguem a evolução da situação no Médio Oriente, quando parece mais evidente que a tensão entre Israel e o Irão estará limitada e não se avista um cenário de guerra aberta.

O preço do barril de petróleo WTI, do Texas, começou a negociar em Nova Iorque com uma descida de 0,42% para 82,38 dólares, após um pico de tensão nas horas anteriores, na sequência de relatos de um ataque israelita à região iraniana de Isfahan, sem vítimas.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, com os índices S&P 500 e Nasdaq no 'vermelho' pela quinta sessão consecutiva.

EO // JNM

Lusa/fim