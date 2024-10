Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,17% para 43.202,71 pontos e o Nasdaq registava uma ligeira subida de 0,05% para 18.499,50 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,10% para 5.858,75 pontos.

No mercado obrigacionista, o rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 4,14%, o nível mais alto em três meses, quando tinha ficado em 4,08% na sexta-feira.

Para o analista Karl Haeling, este aumento pode ser explicado com a proximidade das presidenciais de 05 de novembro.

"Nenhum dos candidatos tenciona fazer o que quer que seja para reduzir o défice" norte-americano, segundo Haeling, citado pela AFP.

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão em alta na sexta-feira, com novos recordes no Dow Jones e no S&P 500, o 47.º do ano para o índice alargado, após resultados de empresas considerados animadores e indicadores positivos da economia norte-americana.

