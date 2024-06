Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,04%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,49% e o alargado S&P500 avançou 0,16%.

"O S&P 500 está no caminho certo para alcançar um desempenho muito positivo nos primeiros seis meses do ano, alimentado pela ascensão dos maiores nomes do mercado", sublinhou Jack Ablin, da Cresset.

No primeiro semestre, o índice mais amplo S&P 500, o mais representativo do mercado, terá valorizado quase 15%.

Quanto ao Nasdaq, impulsionado em particular pela 'cavalgada' da Nvidia, especialista em chips para inteligência artificial (IA), subiu 18,4% desde o início do ano.

A Nvidia ficou parada (+0,25%) na quarta-feira, depois de ter ganho quase 7% no dia anterior, a sua primeira sessão positiva em quatro dias.

Impulsionados pelo entusiasmo dos investidores pela adoção da IA em vários setores, os títulos do designer de processadores aumentaram 150% desde o início do ano.

No geral, o mercado permaneceu tímido enquanto aguardava novos indicadores sobre a economia norte-americana.

Na quinta-feira, a estimativa final do crescimento do terceiro trimestre deverá ser divulgada juntamente com as encomendas de bens duradouros e os pedidos de subsídio de desemprego em maio, um barómetro semanal da 'saúde' do mercado de trabalho.

Mas acima de tudo, é o índice de inflação PCE para maio, a medida preferida da Fed para avaliar a evolução dos preços, que irá atrair a atenção na sexta-feira.

Os analistas esperam que a inflação tenha desacelerado ano a ano para 2,6%, de 2,7% em abril.

No mercado obrigacionista, as taxas a dez anos aceleraram para 4,31%, em vez de 4,24% no dia anterior.

DMC // RBF

Lusa/Fim