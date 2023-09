Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,02%, o alargado S&P500 ganhou 0,07% e o tecnológico Nasdaq avançou 0,01%.

Entre os fatores que influenciaram hoje o mercado está a subida da cotação do barril de petróleo e a reunião do seu comité de política monetária da Fed (FOMC, na sigla em Inglês), em 19 e 20 de setembro, no final da qual vai divulgar a sua decisão em relação à taxa de juro de referência.

"Hoje não aconteceu nada", comentou Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners. "O mercado está à espera de ver o que a Fed vai fazer".

Os investidores estão à espera da manutenção da taxa de juro, no final da reunião do FOMC, mas não afastam uma nova subida em novembro ou dezembro.

Para aquela operadora, os sinais de arrefecimento da economia dos EUA podem predominar sobre as preocupações com a inflação, principalmente atribuídas ao petróleo, e conduzir à manutenção da taxa até ao final do ano.

