Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,71%, para os 32.627,97 pontos, depois de, na quarta-feira, ter fechado acima dos 33 mil pela primeira vez na história, e o alargado S&P500 retrocedeu escassos 0,06%, para as 3.913,10 unidades, depois de também ter registado um recorde na quarta-feira.

Já o tecnológico Nasdaq fechou a semana com um ganho de 0,76%, para os 13.215,24 pontos.

A decisão da Reserva Federal de acabar com a isenção que permitia aos bancos relaxar os requisitos de capital, devido ao impacto da pandemia, contribuiu para a baixa em Wall Street, em particular no setor financeiro.

Esta decisão é uma grande deceção para a banca. Havia esperança em que se mantivessem as isenções às obrigações", comentou Jimmy Chang, chefe de investimentos do Rockefeller Global.

Os investidores mantêm-se cautelosos perante as dificuldades que está a enfrentar a campanha de vacinação, as novas medidas de confinamento na Europa e a possibilidade de a saída da pandemia não ser tão rápida quanto se esperava em um primeiro momento, devido em especial ao aparecimento de novas variantes.

O impulso positivo dado pela decisão da Reserva Federal de manter a política de taxa de juro perto dos zero por cento até 2023 e as previsões de crescimento da economia em 6,5% foi corrigido hoje, em particular quando se soube que Paris voltava a ficar confinada.

"As notícias de Paris eram precisamente o que os investidores não queriam ouvir", disse Steve Sosnick, analista do Interactive Brokers.

Os analistas continuam a procurar definir o significado das baixas taxas de juro para o receio quanto à inflação e a rentabilidade elevada das obrigações do Tesouro.

"Ainda não está claro se umas taxas de juro mais elevadas podem ser boas para o mercado. Vamos ver fortes números de crescimento e isso vai mover os investidores. Acredito que o crescimento vai ser de tal maneira sólido eu os dados da inflação não vão ter grande importância", disse Jim Paulsen, analista na Leuthold.

RN//RBF

Lusa/fim