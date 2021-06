Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,36%, para os 34.630,24 pontos, enquanto o alargado S&P500, que roçou o seu recorde na sexta-feira, recuou 0,08%, para as 4.226,52 unidades.

Pelo contrário, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,49%, para os 13.881,72 pontos.

Na sexta-feira, Wall Street tinha fechado em nítida alta, depois de se conhecer o relatório sobre o emprego nos EUA, que mostrou um recuo do desemprego e uma subida da criação de postos de trabalho.

Hoje, "os investidores continuaram a comparar o otimismo com a recuperação da economia com a persistência da incerteza quanto à inflação e as implicações que esta pode ter para o calendário da Reserva Federal para reduzir o seu programa de compras de ativos", realçaram os analistas da Charles Schwab.

A semana bolsista vai ser marcada pelas negociações no Congresso sobre a proposta de orçamento para 2022, apresentada pelo presidente Joe Biden, e pela publicação, na quinta-feira, do índice de preços no consumidor, relativo a maio.

Entre os valores do dia, a farmacêutica Biogen acabou com um ganho de 38,34%, depois de ser conhecida a autorização do regulador dos medicamentos dos EUA dada ao seu produto contra a doença de Alzheimer.

Já a Apple, que apresentou hoje o seu próximo sistema de exploração móvel para o iPhone na abertura da sua conferência mundial de programadores, acabou estável, com uma variação positiva de 0,01%.

Pelo contrário, a Amazon perdeu 0,26%. O seu fundador, Jeff Bezos, que vai sair da direção do conglomerado em 05 de julho, anunciou que vai participar na primeira viagem de turismo espacial da sua sociedade Blue Origin, ao lado do seu irmão e do vencedor de um leilão de outro lugar.

No mercado obrigacionista, o rendimento da obrigação de dívida pública dos EUA a 10 anos estava em 1,57%, depois dos 1,55% de sexta-feira à noite.

RN // RBF

Lusa/Fim