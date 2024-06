Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average acabou em baixa de 0,30%, enquanto, pelo contrário, o tecnológico Nasdaq avançou 0,56% e o alargado S&P500 ganhou 0,11%.

A sessão tinha começado com tendência positiva, a beneficiar do calendário, uma vez que o primeiro dia do mês costuma incitar os investidores a assumir posições.

Mas o ambiente toldou-se com a divulgação do índice ISM, que evidenciou uma nova travagem da atividade industrial nos EUA, ao sair com o valor de 48,7% em maio, abaixo dos 49,2% de abril, mas sensivelmente aquém dos 49,6% esperados pelos economistas.

Um valor abaixo de 50% indicia uma contração de atividade, o que se constatou m abril e maio. "Isto envia sinais de fraqueza que são difíceis de ignorar", comentou, em nota analítica, Mark Streiber, da FHN Financial.

Contudo, as ações fizeram melhor do que resistir e permaneceram próximas dos níveis elevados, alguns recorde mesmo, que atingiram nas últimas semanas.

"O mercado acabou por digerir os dados ISM", observou Kurt Spieler, do First Natiobal Bank, uma vez que, na sua opinião, "mostra resiliência".

O Nasdaq voltou a ser puxado por uma 'mão cheia' de conglomerados tecnológicos, desde logo o Nvidia, que valorizou hoje 4,90% e está com uma capitalização cada vez mais próxima da segunda mundial, que é a da Apple.

No domingo, este fabricante de cartas gráficas, processadores indispensáveis para desenvolver a inteligência artificial (IA) dita generativa, apresentou um novo semicondutor, orientado para a IA, menos de três meses depois da apresentação do modelo anterior.

Ao contrário, o Dow Jones foi arrastado para baixo pelos grandes nomes das áreas ditas cíclicas, isto é, sensíveis à conjuntura económica, casos de Dow (-2,71%), Caterpillar (-2,12%) e Home Depot (-2,05%).

