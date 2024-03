Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones cedeu 0,49%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,96% e o alargado S&P500 perdeu 0,65%.

Os índices de preços de importação (+0,3% em fevereiro) e de exportação (+0,8%) norte-americanos publicados hoje acrescentaram uma dose de preocupação com a inflação "que se mostra mais 'teimosa' do que o esperado", realçou Jack Ablin, da Cresset Capital, à agência France-Presse (AFP).

Do lado da produção industrial, em março, a atividade na região de Nova Iorque viu o seu barómetro Empire State cair 18,5 pontos, para -20,9.

Em fevereiro, a produção industrial a nível nacional quase estagnou (+0,1%), segundo dados do Fed.

"O setor industrial continua a enfrentar desafios decorrentes do aumento dos custos dos empréstimos e do aperto das condições financeiras", lembrou Rubeela Farooqi, economista-chefe da HFE.

Por último, a confiança dos consumidores enfraqueceu um pouco em março, de acordo com a estimativa preliminar da Universidade do Michigan, que a coloca 0,4 pontos abaixo daquela registada no mês passado, 76,5 pontos.

Além disso, os investidores estão concentrados na reunião monetária do Fed, esta terça e quarta-feira.

"Estamos num ambiente de inflação que nos levou da esperança de seis cortes nas taxas [de juro] para três agora", realçou Jack Ablin.

Nenhum corte nas taxas de juro é esperado na reunião da próxima semana e os mercados contam com um primeiro corte nas taxas em junho, ou mesmo em julho.

Mas os investidores irão examinar minuciosamente o comunicado de imprensa do Fed e a conferência de imprensa do seu presidente, Jerome Powell, na quarta-feira.

"Esta é a primeira de quatro reuniões do Fed em 2024 durante as quais o banco central publicará as suas projeções económicas" e especialmente a tabela que dá uma ideia da evolução futura, acrescentou.

A maioria dos setores registou hoje perdas, lideradas pelas empresas tecnológicas (-1,29%) e pelas empresas de comunicações (-1,18%), enquanto as empresas energéticas foram as que mais beneficiaram com apenas 0,23%.

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, destacaram-se as quedas das empresas de tecnologia Salesforce (-3,01%), Amazon (-2,42%) e Microsoft (-2,07%) frente aos ganhos de empresas industriais como 3M (1,85%) e Caterpillar (1,41%).

