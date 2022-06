O índice Dow Jones desceu 2,79% para 30.516,74 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, afundou 4,68% para 10.809,23 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdeu 3,88% para 3.749,47 pontos, entrando no designado "mercado urso" ('bear market').

Em geral, a sessão foi dominada pelo receio dos investidores com a evolução da inflação -- cuja subida registada em maio ultrapassou as expectativas - e com o impacto que poderá ter nas decisões da Fed sobre as medidas para a controlar.

Alguns economistas indicam que na reunião de quarta-feira a Fed poderá avançar com uma subida de taxas de três quartos de ponto o que, a verificar-se, seria a primeira vez desde 1994.

