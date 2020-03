Wall Street fecha em baixa e cai para nível mais baixo desde novembro de 2016 Wall Street tornou hoje a fechar em baixa, caindo para o nível mais baixo desde novembro de 2016, com os investidores inquietos perante o impasse político no Congresso sobre o plano de apoio à economia norte-americana. economia Lusa economia/wall-street-fecha-em-baixa-e-cai-para-nivel_5e7931bcd2b618196e6f7c74





Além do nervosismo causado pela persistência das divergências entre os congressistas democratas e republicanos, também a Reserva Federal (Fed) não os tranquilizou com as medidas que anunciou hoje.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 3,04%, para os 18.591,93 pontos.

Um recuo similar foi sofrido pelo alargado S&P500, que desvalorizou 2,93%, para as 2.237,40 unidades. Este índice já está abaixo do nível que tinha quando Donald Trump tomou posse da Presidência dos EUA, em 20 de janeiro de 2017.

Já o tecnológico Nasdaq conteve as perdas em 0,27%, para os 6.860,67 pontos. Para tal desempenho, beneficiou dos comportamentos de alguns dos 'pesos pesados' que o integram, como Amazon (+3,1%) ou Netflix (+8,2%).

É mais um problema para Trump, que fez da boa saúde dos mercados financeiros um dos seus principais argumentos para a campanha eleitoral das eleições presidenciais de novembro próximo.

Na segunda-feira, os investidores manifestaram as suas inquietações, perante a incapacidade do Senado aprovar um plano de apoio massivo à economia que lhe permitisse enfrentar as consequências devastadoras da pandemia do novo coronavírus.

O texto foi rejeitado por duas vezes, no domingo à noite e hoje. As negociações prosseguem entre a maioria republicana e a minoria democrata.

Segundo Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, o Congresso deve aprovar este plano de apoio em breve.

"Quando for aprovado, os mercados devem começar a estabilizar", previu.

"Isto não quer dizer que o mercado acionista vai recuperar rapidamente, mas não acredito que se desça dos níveis atuais", acrescentou.

Os investidores também não pareceram particularmente tranquilizados pelas novas medidas do banco central norte-americano, anunciadas antes da abertura da sessão.

A Fed anunciou que ia fazer aquisições ilimitadas de títulos de dívida pública e outros garantidos (com hipotecas).

O banco central norte-americano anunciou também um programa de 300 mil milhões de dólares (280 mil milhões de euros) para ajudar a "sustentar o fluxo de crédito aos empregadores, aos consumidores e às empresas".

Segundo vários analistas, a economia dos EUA deve preparar-se para uns meses muito difíceis.

Para Stephen Dulake, responsável máximo pela investigação sobre o crédito no JPMorgan Chase, "as previsões de uma recuperação em meados do ano são de uma história antiga".

Dulake admitiu mesmo que espera uma "recessão profunda" na primeira economia mundial.

RN // JPF

Lusa/Fim