Os resultados definitivos da sessão indicam que o tecnológico Nasdaq, que tinha começado o dia em queda livre, acabou próximo do equilíbrio, com um recuo de 0,09%, para os 4.152,10 pontos.

Mais fortes foram as quedas do seletivo Dow Jones Industrial Average, que desvalorizou 1,36%, para as 34.270,35 unidades, na que foi a sua pior sessão desde finais de fevereiro, e o alargado S&P500, que perdeu 0,87%, para os 4.152,10 pontos.

"O recuo da bolsa nova-iorquina acelerou hoje, com a descida recente do setor das tecnologias de informação (...) a começar a ganhar outros setores", notaram os analistas da Charles Schwab.

"As ações de valor (nota - cuja cotação depende fortemente da conjuntura económica) foram os que mais perderam, em particular nos setores da energia e indústria e no da banca", acrescentaram.

Ao contrário, os nomes relevantes do setor tecnológico, como Amazon e Facebook, conseguiram reverter a tendência, depois das perdas de sofridas na segunda-feira e no início da sessão de hoje. Aqueles títulos fecharam hoje com ganhos respetivos de 1,08% e 0,18%.

As atenções dos investidores estão agora focadas no Departamento do Trabalho, que deve publicar na quarta-feira o índice de preços no consumo, relativo a abril, e, na quinta-feira, o índice de preços na produção.

Estes dois indicadores vão permitir aos investidores de fazer o ponto sobre a inflação quando vários economistas fazem alertas para os riscos de sobreaquecimento com uma reanimação demasiado rápida da atividade económica.

No mercado obrigacionista, a taxa a 10 anos da dívida pública estava a subir, estabelecendo-se em 1,6235%, dos 1,6020% de segunda-feira à noite.

RN // RBF

Lusa/Fim