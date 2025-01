Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,42%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,89% e o alargado S&P500 perdeu 1,11%.

Os investidores estiveram "muito exuberantes nos dois últimos dias (..) e embalou completamente", observou Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers, em declarações à AFP.

A praça norte-americana digeriu mal a publicação de dois indicadores, entre os quais o índice ISM que mede a atividade nos serviços nos EUA.

Este índice evidenciou uma recuperação da atividade no setor dos serviços em dezembro, com um ritmo mais sustentado do que em novembro e superior acima do previsto pelos analistas.

A atividade foi apoiada pelas medidas tomadas pelas empresas para se prepararem para uma subida dos direitos alfandegários anunciada por Donald Trump.

Em todo o caso, a componente do índice relativa aos preços pagos "aumentou", realçou Sosnick.

Outro indicador foi o do número de ofertas de empregos em novembro, que superou as expectativas dos analistas, ao atingir os 8,1 milhões.

Estes desenvolvimentos reforçaram o sentimento dos investidores sobre o banco central - Reserva Federal (Fed) -, que não esperam que mude a taxa de juro de referência em janeiro.

Depois destes indicadores, "os rendimentos das obrigações do Tesouro subiram fortemente", destacou, em nota analítica, Patrick O'Hare, da Briefing.com, o que crispou os investidores.

No mercado obrigacionista, o rendimento da dívida federal a 10 anos subiu para 4,69%, dos 4,61% no fecho de segunda-feira.

"As perdas registadas por algumas mega capitalizações limitaram o desempenho" dos índices, mencionou O'Hare.

Assim, a Nvidia perdeu 6,22%, movimento repetido por Apple (-1,14%), Microsoft (-1,28%), Alphabet (-0,63%) e Amazon (-2,42%).

Por seu lado, a Tesla desvalorizou 4,06%, depois de a agência federal da segurança rodoviária (NHTSA, na sigla em Inglês) ter anunciado na terça-feira a abertura de um inquérito a 2,6 milhões de veículos do grupo nos EUA, depois de vários acidentes relacionados com uma funcionalidade que permite aos utilizadores de deslocar a viatura à distância.

Por sua vez, a Meta (holding de Facebook, Instagram, WhatsApp) perdeu 1,95%, depois o seu fundador e presidente, Mark Zuckerberg, ter anunciado hoje o fim do seu programa de confirmação de factos nos EUA, que foi visto como um recuo significativo na sua política de moderação de conteúdos.

RN // RBF

Lusa/fim