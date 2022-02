Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,63%, para os 35.629,33 pontos, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,50%, para as 14.417,54 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 0,94%, para as 4.589,38.

Muitos investidores declararam-se aliviados pelo tom das últimas afirmações de membros da Fed, que parecem afastar a possibilidade de uma subida da taxa de juro de referência em 50 pontos-base (meio ponto percentual) de uma só vez, o que seria uma novidade desde 2000.

"Todos acalmaram", sintetizou Maris Ogg, a presidente da Tower Bridge Advisors.

Mas hoje os índices também estiveram a beneficiar dos resultados apresentados na véspera por vários pesos pesados da praça, desde logo a Alphabet, a 'holding' que controla a Google, mas também a fabricante de semicondutores AMD.

"Apesar de os resultados serem irregulares, por todas as razões conhecidas", dos problemas de abastecimento à inflação, passando pela mão-de-obra, "não são maus, há muitos números bons", apontou.

Os investidores não deram importância à perda de 301 mil empregos no setor privado, em janeiro, nos EUA, apesar de os economistas estarem à espera de uma criação de 220 mil.

O economista-chefe da ADP, que publicou os números, indicou que este movimento estava ligado "ao efeito da variante Ómicron" do novo coronavirus.

Maris Ogg recordou que o indicador estava com frequência dessintonizado com o relatório sobre o emprego, produzido pelo Departamento do Trabalho, que é esperado para sexta-feira, o que impede tirar conclusões quanto aos números de hoje.

A Alphabet foi a atração do dia em Nova Iorque, ao valorizar 7,37%, propulsionada pelos resultados trimestrais recorde, que superaram as expectativas. Todas as atividades do grupo apresentam uma taxa de crescimento insolente.

A empresa anunciou também a divisão da sua ação por 20, para a tornar mais acessível aos pequenos investidores, uma vez que está a evoluir em torno dos três mil dólares.

Já a AMD apresentou resultados acima das expectativas, valorizou 5,12%, mas sobretudo um discurso muito otimista dos seus dirigentes para os próximos meses.

O fabricante de semicondutores garantiu que estava capaz de satisfazer a procura em 2022, em parte graças aos investimentos feitos em 2021.

O tom da conferência telefónica de apresentação de resultados, na terça-feira, contrastou com o das empresas do setor nos últimos meses, focado na penúria de componentes.

Já a cadeia de cafés Starbucks recuou 1,04%, depois de apresentar lucros inferiores às previsões dos analistas.

Este grupo, que já aumentou preços em outubro e em janeiro, com o argumento de resposta à subida dos custos, anunciou na terça-feira que vai voltar a aumentá-los durante este ano.

