Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,87%, para os 30.185,82 pontos, e o alargado S&P500 progrediu 2,65%, para as 3.677,95 unidades.

Mas foi o tecnológico Nasdaq que apresentou os maiores avanços, com uma valorização de 3,43%, para os 10.675,80 pontos.

A sessão de hoje contrastou com as dos últimos dias, extremamente voláteis, devido à conjuntura económica e às políticas monetárias dos bancos centrais, que situaram as cotações bolsistas em mínimos do ano.

Os investidores estão agora focados nos resultados trimestrais, cuja +época de divulgação começou agora, sendo esperados para os próximos dias os de Netflix, Tesla e IBM.

Os primeiros resultados divulgados foram os dos maiores bancos norte-americanos, que apresentaram lucros em baixa, devido à constituição de reservas para enfrentarem a esperada recessão, mas acima das expectativas.

No caso do Bank of America, este divulgou hoje um lucro de sete mil milhões de dólares, menos 7,9% homólogos, mas um volume de negócios de 24,5 mil milhões, mais 7,62% homólogas, e acabou o dia s valorizar mais de 6%.

RN // RBF

Lusa/fim