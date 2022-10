Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones ganhou 1,12%, o Nasdaq progrediu 0,90% e o alargado S&P500 valorizou 1,14%.

"Os bancos apresentaram bons resultados e isso alimentou o otimismo, mas questiono-me se se estes ganhos não decorrem simplesmente de uma recuperação técnica de um mercado que evolui geralmente em baixo", duvidou Karl Haeling, do LBBW.

As ações norte-americanas começaram o dia bem em alta, com os três índices a evoluírem com ganhos bem acima dos dois por cento, mas foram cedendo terreno ao longo da sessão.

"Observei que o setor das matérias-primas esteve por norma em contração", apontou o analista do LBBW à AFP, recordando que a cotação do petróleo caiu acentuadamente quando se noticiou que a Casa Branca ia recorrer novamente às reservas estratégicas.

A porta-voz da Casa Branca anunciou para quarta-feira uma declaração do presidente Joe Biden sobre o assunto.

"Em termos globais, permanece uma preocupação para a economia em geral, que é a da China", resumiu Haeling. Pequim "não vai mudar tão cedo a sua política de tolerância zero para com o covod-19, e vai ser preciso esperar a evolução do próximo ano para ver se a economia chinesa volta ao crescimento", antecipou.

