Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,85%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,31% e o alargado S&P500 ganhou 0,64%.

Mais uma vez, a dinâmica altista da praça nova-iorquina "ficou a dever-se principalmente a fatores técnicos", uma vez que "o mercado est+a com vendas excessivas", considerou Karl Haeling, do LBBW, em declarações à AFP.

Depois de várias sessões em forte baixa, o S&P500 entrou na quinta-feira em zona de correção, expressão que significa que o índice em causa está pelo menos 10% do seu último recorde, que no caso foi estabelecido em 19 de fevereiro.

Hoje, "os investidores absorveram bem" vários "elementos baixistas" conhecidos antes da abertura da praça, apontou Haeling.

Donald Trump afirmou, na noite de domingo para segunda-feira, que "não tem qualquer intenção" de aliviar as sobretaxas alfandegárias de 25% que aplicou aos parceiros comerciais dos EUA relativas às importações de aço e alumínio.

Algumas horas antes, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, garantira na televisão que "as alterações são corretas", mas "não garantia" que os EUA conseguissem evitar uma recessão.

Nos indicadores, o consumo das famílias nos EUA voltou a subir em fevereiro, mas abaico do esperado pelos analistas, depois de um recuo acentuado no mês anterior, segundo as estatísticas divulgadas hoje.

As vendas do comércio retalhista aumentaram 0,2%, em relação a janeiro, quando se registou uma acentuada descida, de 1,2%, valor este revisto em alta, dos 0,9% previamente anunciados, segundo o Departamento do Comércio.

Da reunião da Fed, que se prolonga até quarta-feira, os investidores esperam a manutenção das taxas de juro, perante os riscos de subida da inflação e os primeiros sinais de arrefecimento da economia, com a avalanche de taxas alfandegárias criadas por Trump.

"É possível que a declaração de política geral seja muito prudente quanto a um alívio da política (monetária), devido à incerteza decorrente das taxas alfandegárias", antecipou Karl Haeling.

RN // RBF

Lusa/fim